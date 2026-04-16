Oriente Petrolero paga deudas y destraba inscripción de jugadores

El club refinero saldó sus deudas y quedó habilitado para inscribir jugadores de cara a la temporada 2026.
16/04/2026 13:21
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Oriente Petrolero logró levantar la sanción que le impedía habilitar futbolistas, luego de cancelar sus deudas ante la FIFA con exjugadores del club, entre ellos Jonatan “Churry” Cristaldo y el uruguayo Hugo Dorrego.
La dirigencia refinera efectuó los pagos correspondientes el pasado martes, lo que permitió destrabar el proceso que mantenía al club imposibilitado de registrar a sus nuevas incorporaciones para la presente temporada.
Con la situación regularizada, Oriente gestiona ahora la documentación necesaria para habilitar a sus últimos refuerzos. Entre ellos destacan Leandro Otormín, quien ya entrena con el plantel, el joven delantero de la selección boliviana Sub-17 Nabil Nacif, el volante nacional Franz Gonzales y el boliviano-argentino Brayan Mamani.
De esta manera, el equipo verdolaga apunta a reforzarse plenamente y encarar con mayor competitividad los desafíos de la temporada 2026.
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