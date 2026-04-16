Oriente Petrolero paga deudas y destraba inscripción de jugadores

Oriente Petrolero logró levantar la sanción que le impedía habilitar futbolistas, luego de cancelar sus deudas ante la FIFA con exjugadores del club, entre ellos Jonatan “Churry” Cristaldo y el uruguayo Hugo Dorrego.

La dirigencia refinera efectuó los pagos correspondientes el pasado martes, lo que permitió destrabar el proceso que mantenía al club imposibilitado de registrar a sus nuevas incorporaciones para la presente temporada.

Con la situación regularizada, Oriente gestiona ahora la documentación necesaria para habilitar a sus últimos refuerzos. Entre ellos destacan Leandro Otormín, quien ya entrena con el plantel, el joven delantero de la selección boliviana Sub-17 Nabil Nacif, el volante nacional Franz Gonzales y el boliviano-argentino Brayan Mamani.

De esta manera, el equipo verdolaga apunta a reforzarse plenamente y encarar con mayor competitividad los desafíos de la temporada 2026.

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