¡Atención, país! La Verde Sub-17 enfrentará a Chile por un boleto al Mundial

La selección boliviana Sub-17 ya tiene rival definido en su camino hacia el Mundial. Tras empatar 1-1 con Argentina, la Verde aseguró el tercer lugar del Grupo B y enfrentará a Chile este miércoles 15 de abril por un boleto a la cita mundialista de Catar 2026.

El equipo nacional llega motivado luego de un sólido rendimiento en la fase de grupos, donde finalizó por detrás de Argentina y Brasil, ambos ya clasificados al Mundial. El empate ante la Albiceleste fue clave para mantenerse en zona de clasificación y seguir con vida en el torneo.

Por su parte, Chile llega a este cruce tras caer 3-1 frente a Ecuador, resultado que lo dejó en la cuarta posición del Grupo A. El conjunto dirigido por Ariel Leporati buscará reponerse y mantenerse en carrera por un cupo mundialista.

El duelo entre Bolivia y Chile será decisivo, aunque no definitivo. En caso de una derrota, la Verde aún tendrá una segunda oportunidad enfrentando al perdedor de la otra llave, manteniendo así sus opciones intactas.

Con la ilusión en alto, Bolivia se prepara para un partido clave que puede acercarla a una nueva participación en un Mundial Sub-17.

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