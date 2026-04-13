Convirtió una tragedia ocurrida en 2014 en un impulso para escalar montañas y promover la conciencia sobre la seguridad y la discapacidad.

Lo que comenzó como una noche de ocio terminó en una tragedia que cambiaría la vida de Mandy Horvath. Más de una década después de perder ambas piernas en un accidente ferroviario, su historia se transforma en un relato de resistencia, superación y activismo.

Según relató a la revista 'PEOPLE', Mandy Horvath apenas recuerda los momentos previos al accidente ocurrido en 2014 en Steele City, Nebraska.

La entonces joven de 21 años había salido a fumar tras compartir con su novio y una amiga en un bar. “Salí a fumar un cigarrillo y los últimos recuerdos que tengo son de acariciar a unos caballos”, contó al medio.

Cuando recuperó el conocimiento, se encontraba en una ambulancia, gravemente herida y sin saber que había sido atropellada por un tren. “Estaba en estado de shock… No sabía que me había atropellado un tren”, afirmó.

Las circunstancias que la llevaron a quedar inconsciente en las vías no han sido esclarecidas. Horvath sostiene que su bebida pudo haber sido adulterada, aunque la investigación policial no incluyó pruebas toxicológicas y el caso fue catalogado como intento de suicidio, sin que se presentaran cargos contra terceros.

Una transformación marcada por la resiliencia

Tras perder ambas piernas por encima de la rodilla, Horvath enfrentó un prolongado proceso de recuperación física y emocional. Pasó meses hospitalizada y, posteriormente, varios años lidiando con depresión y alcoholismo.

Con el tiempo, encontró en la naturaleza una vía para reconstruirse. En 2018 alcanzó la cima del Pikes Peak, en Colorado, convirtiéndose en la primera persona con amputación bilateral en lograrlo. Ese mismo año dejó el consumo de alcohol.

En 2021 completó una expedición de seis días hasta la cima del monte Kilimanjaro, en Tanzania. Durante el ascenso utilizó decenas de pares de guantes para proteger sus manos, ya que realiza las escaladas apoyándose en la parte superior de su cuerpo.

Del testimonio personal al documental

Su historia es el eje del documental 'The Ascent', estrenado en el Festival SXSW, que sigue su travesía hacia el Kilimanjaro.

“En mi pecho llevo tatuadas las palabras ‘Dime que no puedo y te demostraré que sí puedo’”, señaló Horvath.

Además de su faceta como alpinista, se ha convertido en una voz activa en la defensa de las personas con discapacidad. También ha participado en programas televisivos, incluyendo su aparición en 2025 en 'Naked and Afraid', del canal 'Discovery'.

Un mensaje de advertencia y nuevos proyectos

Horvath también utiliza su experiencia para advertir sobre los riesgos en contextos sociales. “A las mujeres del mundo… tengan cuidado cuando salgan. Vigilen lo que beben y asegúrense siempre de saber con quién están”, expresó a 'PEOPLE'.

En el plano personal, anunció su próxima boda con Josh Stigall, veterano del ejército, y continúa desarrollando nuevas actividades, como el entrenamiento en carreras de barriles en rodeos locales. adn

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