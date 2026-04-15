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El acto heroico que salvó vidas en una escuela de Estados Unidos | VIDEO

Kirk Moore logró reducir a un estudiante armado y evitó un posible ataque contra alumnos y personal educativo en la Pauls Valley School.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

15/04/2026 11:54

Foto: Captura de pantalla. Red Uno.
Estados Unidos

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Un hecho de violencia fue evitado en una escuela secundaria de Oklahoma, en Estados Unidos, cuando el director del establecimiento, Kirk Moore, intervino de manera inmediata para detener a un estudiante armado que intentaba perpetrar un tiroteo.

El incidente ocurrió en la Pauls Valley School, donde Moore reaccionó al percatarse de la amenaza y decidió enfrentar al atacante, logrando neutralizarlo antes de que pudiera agredir a estudiantes o personal.

Durante la intervención, el director resultó herido, aunque su acción fue clave para evitar una tragedia mayor dentro del recinto educativo.

De acuerdo con los primeros reportes, la rápida reacción de la autoridad escolar impidió que el estudiante armado cumpliera su objetivo, resguardando la integridad de toda la comunidad educativa.

El caso vuelve a poner en debate la seguridad en centros educativos en Estados Unidos, donde este tipo de incidentes ha generado preocupación constante en los últimos años.

Las autoridades locales ya iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y las motivaciones del estudiante involucrado.

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