Un adulto mayor fue víctima de un violento hecho delictivo bajo la modalidad conocida como “cosquilleo”, donde un grupo de delincuentes lo rodeó para sustraerle sus pertenencias en cuestión de segundos.

Según el reporte, uno de los antisociales se agachó y le sujetó una pierna con el objetivo de inmovilizarlo, mientras los otros implicados aprovecharon para revisar sus bolsillos y quitarle objetos de valor.

Tras el robo, los delincuentes empujaron a la víctima, quien terminó cayendo al piso, generando preocupación por su estado de salud debido a su condición de adulto mayor.

El hecho ha generado indignación, ya que evidencia la vulnerabilidad de las personas de la tercera edad frente a este tipo de delitos organizados.

Vecinos y transeúntes piden mayor presencia policial en la zona y recomiendan a la población tomar precauciones para evitar ser víctimas de este tipo de hechos.

Las autoridades investigan el caso para dar con los responsables.

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