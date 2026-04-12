TEMAS DE HOY:
El Alto Achacahi Acribillado en el Trópico

29ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacionales

Adulto mayor sufre robo bajo la modalidad “cosquilleo”: así operan los delincuentes

Uno de los antisociales lo inmovilizó sujetándole la pierna mientras otros revisaban sus bolsillos y le robaban sus pertenencias.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

12/04/2026 18:22

Foto: Captura de pantalla. RRSS.
Colombia

Escuchar esta nota

Un adulto mayor fue víctima de un violento hecho delictivo bajo la modalidad conocida como “cosquilleo”, donde un grupo de delincuentes lo rodeó para sustraerle sus pertenencias en cuestión de segundos.

Según el reporte, uno de los antisociales se agachó y le sujetó una pierna con el objetivo de inmovilizarlo, mientras los otros implicados aprovecharon para revisar sus bolsillos y quitarle objetos de valor.

Tras el robo, los delincuentes empujaron a la víctima, quien terminó cayendo al piso, generando preocupación por su estado de salud debido a su condición de adulto mayor.

El hecho ha generado indignación, ya que evidencia la vulnerabilidad de las personas de la tercera edad frente a este tipo de delitos organizados.

Vecinos y transeúntes piden mayor presencia policial en la zona y recomiendan a la población tomar precauciones para evitar ser víctimas de este tipo de hechos.

Las autoridades investigan el caso para dar con los responsables.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

La gran batalla: duelo de voces

19:30

Notivisión

21:00

Debate candidatos a gobernador de scz

22:30

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

La gran batalla: duelo de voces

19:30

Notivisión

21:00

Debate candidatos a gobernador de scz

22:30

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD