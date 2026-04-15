Cochabamba: retiran minicuchillos de goma en colegio y alertan a padres

La Intendencia Municipal de Cochabamba identificó y retiró minicuchillos de goma considerados peligrosos en una unidad educativa de la zona sur, durante un operativo de control, y emitió una alerta dirigida a padres y autoridades.

El intendente municipal, Enrique Navia, explicó que estos objetos, pese a aparentar ser juguetes, pueden causar lesiones. “No sabemos si es un juguete, porque es un artefacto que ocasiona daño, pincha y en manos de menores puede incluso afectar los ojos”, advirtió.

Indicó que el hallazgo se produjo durante una inspección de rutina a la venta de productos en unidades educativas. Aunque la cantidad decomisada no fue elevada, expresó preocupación por el riesgo que representan.

“Es un objeto peligroso que los niños pueden utilizar. Este tipo de objetos lastima, hiere a la persona que lo usa”, señaló.

Navia anunció que se intensificarán los operativos para retirar estos productos de kioscos escolares y puntos de venta cercanos. “Vamos a seguir interviniendo en los lugares. Esto tiene que empezar a controlarse incluso desde la Aduana Nacional”, afirmó, al alertar que se trataría de productos de origen extranjero.

Alerta

Asimismo, pidió a los maestros y padres estar atentos ante este tipo de artículos. “Esto no es beneficio de la niñez, no educa y debe ser retirado de los puestos de venta”, enfatizó.

La Intendencia advirtió que estos productos podrían estar circulando también en municipios cercanos como Sacaba y Quillacollo, por lo que instó a reforzar los controles.

Navia recordó que no es la primera vez que se detectan artículos peligrosos en entornos escolares. En anteriores operativos, se decomisaron juguetes tipo “squishies” que incluían jeringas con agujas metálicas, lo que representaba un riesgo crítico para los estudiantes.

Mira la programación en Red Uno Play