Esto es lo que pagará la dueña de un criadero ilegal en Cochabamba y no recuperará a los perros

La dueña de los perros rescatados de un criadero ilegal en la zona de Cala Cala, en Cochabamba, ya realizó un pago inicial de Bs 5 mil por concepto de multa. Sin embargo, la sanción total asciende a Bs 11 mil.

La información fue confirmada por Diego Prudencio, quien explicó que la multa fue calculada en función a cada uno de los animales intervenidos.

“La persona ya se constituyó y realizó un pago de 5 mil bolivianos, pero la sanción total es de 11 mil bolivianos”.

Las autoridades municipales indicaron que la propietaria deberá completar el monto pendiente. En caso de no hacerlo, el municipio continuará con las acciones administrativas correspondientes.

“Vamos a ejercer toda la fuerza municipal si no se cumple con lo establecido”.

Pese al pago parcial, desde Zoonosis dejaron claro que los animales no serán devueltos a la propietaria ni al inmueble donde funcionaba el criadero, debido a que no existen condiciones adecuadas para su permanencia.

“No tienen competencias ni condiciones. Esto no es un tema personal, es de sentido común y normativa”.

El caso salió a la luz hace una semana, luego de un operativo conjunto entre Zoonosis y Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente, en el que se rescataron 21 perros de distintas razas en un inmueble ubicado entre la avenida Circunvalación y la calle Atahualpa, en la zona norte de la ciudad.

Durante la intervención también se presentó la propietaria, una mujer de la tercera edad, quien actualmente es investigada por presuntas vulneraciones a la normativa de protección animal.

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