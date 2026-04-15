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Personal de salud de la CNS en Cochabamba acata paro movilizado de 48 horas por falta de insumos y recursos

Médicos y personal de la CNS cumplen un paro de 48 horas que suspende consultas externas, en protesta por falta de medicamentos, déficit de personal, fallas en equipos y problemas de gestión.

Cristina Cotari

15/04/2026 10:49

Médicos de la CNS cumplen paro de 48 horas en Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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Médicos y personal de salud de la Caja Nacional de Salud (CNS) acatan un paro movilizado de 48 horas en Cochabamba afectando las  consultas externas programadas para este  miércoles y jueves.

El secretario ejecutivo del Sindicato Médico y Ramas Afines (SIMRA) de la CNS, Elio Rojas, explicó que la medida se asume tras no encontrar soluciones a sus demandas.

“Hemos visto la necesidad de tomar esta medida porque no hemos hallado soluciones. Ya se realizó un paro de 24 horas el 31 de marzo, pero no hubo ninguna mejora, ahora estamos en un paro de 48 horas”, señaló.

El dirigente denunció múltiples falencias en el sistema de salud, entre ellas la falta de medicamentos, déficit de personal y equipos sin funcionamiento.

“Tenemos dificultades con el abastecimiento de medicamentos, recursos humanos. No se puede trabajar en la institucionalización de cargos de base, tenemos 64 ítems en acefalía y 175 a nivel regional, además de equipos que no funcionan por falta de mantenimiento”, detalló.

Rojas también cuestionó la contratación de servicios externos como una solución temporal. “Se está comprando servicios, que es una solución, sí, pero no es la definitiva porque solo aumentará los costos operativos”, afirmó.

Asimismo, indicó que el diálogo con la administración regional se encuentra estancado. “Hubo un quiebre en el diálogo y por eso se ratifica el pedido de destitución de la administradora regional”, sostuvo.

El sector movilizado exige la destitución de la actual administradora, Britta Ninoscka Villarroel, a quien acusan de haber sido designada sin cumplir los procedimientos establecidos.

En cuanto a la atención médica, el sindicato informó que las cirugías serán reprogramadas en el menor tiempo posible y pidió comprensión a los asegurados ante las molestias generadas por la medida de presión. Además, desde el SIMRA se informó que solo se atienden emergencias.

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