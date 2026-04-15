Con presencia de autoridades, Tarija conmemora 209 años de la Batalla de La Tablada

Tarija conmemora este martes los 209 años de la Batalla de La Tablada, una de las gestas históricas más importantes en la lucha por la independencia de Bolivia. Los actos protocolares se desarrollan con la participación de autoridades nacionales, departamentales y cívicas.

El presidente Rodrigo Paz, está presente en la capital chapaca, donde encabeza las actividades oficiales en homenaje a los héroes de La Tablada, destacando el valor histórico de esta fecha para el país.

La jornada se inició con la ofrenda floral y de acuerdo con el programa se tienen previsto un desfile cívico-militares y actos conmemorativos que recuerdan la victoria lograda el 15 de abril de 1817, liderada por el caudillo Eustaquio “Moto” Méndez, figura clave en la resistencia independentista en el sur del territorio.

Las celebraciones se desarrollan en medio de una amplia participación ciudadana, con muestras de civismo y orgullo regional que caracterizan cada año esta fecha en el departamento de Tarija.

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