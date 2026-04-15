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Así están los precios del tomate, lechuga y otras verduras en Santa Cruz

Comerciantes reportan abastecimiento normal de productos frescos y precios accesibles en varias verduras.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

15/04/2026 9:50

Productos como tomate, lechuga y zanahoria mantienen precios bajos. Foto: RED UNO
Santa Cruz, Bolivia

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Una amplia oferta de verduras y hortalizas se registra este miércoles en el antiguo mercado Abasto, donde comerciantes destacan el abastecimiento normal de productos y precios accesibles para las familias que buscan organizar su presupuesto semanal.

Durante un recorrido en vivo por el centro de abasto, se evidenció gran variedad de productos frescos como brócoli, lechuga, repollo, pepino, zanahoria, remolacha, tomate, vainita, haba, arveja, locoto y pimentón.

Entre los precios más destacados se encuentran:

  • Tomate: Bs 3,50 el kilo y promoción de 3 kilos por Bs 10

  • Pimentón: Bs 5 la docena

  • Vainita: Bs 13 el kilo

  • Lechuga: Entre Bs 3 y Bs 5, según tamaño

  • Repollo: Entre Bs 10 y Bs 15

  • Brócoli: Entre Bs 5 y Bs 10

  • Zanahoria: 3 libras entre Bs 5 y Bs 7

Sin embargo, algunos productos como la arveja y la achojcha registran un ligero incremento en sus precios, según indicaron las vendedoras.

Los comerciantes aseguran que el abastecimiento es normal y que las verduras llegan frescas cada jornada, por lo que invitan a la población a aprovechar los precios para realizar sus compras de la semana.

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