Noelia Barrientos brilló en el escenario y conquistó al jurado con una noche llena de emoción

La segunda participante de la gala de este jueves en La Gran Batalla – Duelo de Voces fue Noelia Barrientos, integrante del equipo de Jesús Oliva y David Dionich.

Noelia llegó al escenario con mucha energía e interpretó la canción Boba Niña Nice, de la artista Belinda, en una fusión de hip hop y rock tropical.

Los jueces quedaron impactados con la presentación y además aprovecharon para felicitar a Noelia por su reciente cumpleaños y por la presencia de su familia en el estudio.

Para Tito Larenti, la presentación fue espectacular.

“Estuviste muy bien y eso tiene que ver con la familia. David, están haciendo un buen trabajo. Felicidades”.

A su turno, Marco Veizaga destacó la conexión que existe dentro del equipo.

“La encontraron. Siento que están conectados con lo que tienen. Eso que transmites ha sido muy lindo, muy mágica la canción”.

Por su parte, Diego Ríos aseguró que sigue confiando plenamente en el talento de Noelia.

“David, yo sigo apostando por Noelia desde el primer día. Me gusta su estilo de cantar. Si bien hubo algunas desafinaciones, ella se acomoda a lo largo de la canción y eso me gusta”.

Finalmente, Alenir Echeverría destacó que Noelia tiene una identidad artística muy marcada.

“El arreglo musical me encantó. Me gusta Noelia porque tiene su estilo propio, porque impone su personalidad en las canciones. También influye mucho sentir que su familia está con ella. Me gustó”.

Posteriormente se dio a conocer que Noelia Barrientos obtuvo un promedio de 6.0, una puntuación que la aleja de la zona de riesgo.

Al finalizar la gala, Noelia agradeció a los jueces y aseguró que seguirá trabajando para mejorar cada día.

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