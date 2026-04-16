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Mbappé tras la eliminación del Madrid: "Debemos hacer una profunda autocrítica"

El delantero francés reconoció la decepción tras la eliminación europea y aseguró que el equipo deberá corregir errores para volver a competir por el título en el corto plazo.

Martin Suarez Vargas

16/04/2026 18:57

Kylian Mbappé llegando al Allianz Arena ante del partido contra el Bayern. Foto: cuenta oficial de redes sociales (Facebook)
España.

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Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, afirmó este jueves que su equipo debe hacer "una profunda autocrítica" después de caer eliminado por el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Mbappé lamentó no haber accedido a las semifinales después de perder 4-3 en el Allianz Arena y lanzó la promesa de que pronto el Real Madrid volverá a ganar.

"Lo intentamos hasta el final, pero no fue suficiente. Es decepcionante quedar eliminados de una competición tan importante, pero tenemos que mirar hacia adelante", afirmó en su cuenta personal de Instagram.

"Debemos hacer una profunda autocrítica para evitar que esto vuelva a suceder. ¡Jamás nos rendiremos! En Madrid, el fracaso nunca ha sido ni será una opción. Pero les prometo una cosa: volveremos a ganar muy pronto", culminó. EFE

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