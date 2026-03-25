Error médico sacude al Real Madrid: evaluaron la rodilla equivocada de Mbappé

Una situación insólita ha generado controversia en el entorno del Real Madrid tras conocerse que, durante la evaluación inicial de la lesión de Kylian Mbappé, el equipo médico habría revisado la pierna equivocada. La información, difundida por periodistas deportivos, señala que en lugar de examinar la rodilla izquierda, se centraron en la derecha, lo que derivó en un diagnóstico erróneo.

El hecho ha reavivado las críticas hacia el anterior cuerpo médico del club, que fue desvinculado meses atrás. Desde dentro de la institución ya existían cuestionamientos sobre su trabajo, incluso por parte de una exnutricionista, quien llegó a calificar al grupo como poco profesional y cuestionó sus métodos de planificación.

La magnitud del error también fue expuesta por el periodista Daniel Riolo, quien aseguró que el viaje del delantero a Francia para buscar una segunda opinión no fue casual. Según explicó, el diagnóstico inicial fue “catastrófico” y terminó siendo determinante en la salida del equipo médico.

Durante ese periodo, Mbappé continuó compitiendo sin tener claridad sobre su lesión, pese a sentir molestias constantes. Esta situación encendió las alarmas, ya que jugar con dolor sin un diagnóstico preciso puede agravar cualquier problema físico.

Finalmente, fue en París donde el atacante encontró respuestas. Un especialista detectó las fallas en el tratamiento previo y estableció un plan de fortalecimiento que permitió evitar una intervención quirúrgica y encaminar su recuperación.

El propio Mbappé confirmó su mejoría en recientes declaraciones públicas, asegurando que ya comprende el origen del dolor y que su recuperación avanza de manera favorable, un alivio tanto para el jugador como para su entorno.

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