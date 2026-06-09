México vs Sudáfrica: Red Uno transmitirá el partido inaugural del Mundial

La Red Uno de Bolivia se alista para llevar a los hogares del país toda la emoción del inicio de la Copa Mundial 2026 por señal y abierta y reduno.com.bo. Este jueves, desde las 15:00, la casa naranja transmitirá en vivo el partido inaugural entre México y Sudáfrica, encuentro que se disputará en el estadio Ciudad de México (antes Azteca), uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial.

La cobertura contará con el relato de Gustavo Fuss y los comentarios de Mauricio "Chipi" Caballero, quienes acompañarán a los aficionados en una jornada histórica que marcará el comienzo de una nueva edición del torneo más importante del planeta.

El compromiso tendrá un ingrediente especial, ya que reeditará el partido inaugural del Mundial de 2010. En aquella ocasión, México y Sudáfrica igualaron 1-1 en Johannesburgo, resultado que quedó grabado en la memoria de los seguidores del fútbol. Dieciséis años después, ambas selecciones volverán a encontrarse, esta vez con el conjunto mexicano como anfitrión.

El equipo dirigido por Javier Aguirre llega motivado tras cerrar su preparación con una victoria por 5-1 sobre Serbia en Toluca. Por su parte, Sudáfrica completó su adaptación en territorio mexicano luego de instalar su campamento en Pachuca para ultimar detalles antes del debut.

México afrontará el encuentro con una plantilla que combina experiencia y talento internacional. Entre sus principales figuras destacan Guillermo Ochoa, quien disputará su sexto Mundial, además de Edson Álvarez, Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Julián Quiñones, César Huerta, Luis Chávez, Orbelín Pineda y Johan Vásquez, jugadores llamados a liderar al equipo en su objetivo de avanzar más allá de las instancias que históricamente le han resultado esquivas.

Con una transmisión especial y el compromiso de acercar la pasión del fútbol a todos los bolivianos, Red Uno acompañará el inicio de una Copa del Mundo que promete emociones desde el primer minuto.

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