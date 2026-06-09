La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó un emotivo video dedicado a las seis selecciones que llevarán la bandera del continente en la Copa Mundial Norteamérica 2026. La producción audiovisual rápidamente se viralizó entre los aficionados por su mensaje cargado de orgullo e identidad futbolera.

“En Sudamérica no creemos a medias, nos enseñaron a defender lo nuestro. A honrar al rival compitiendo, con gritos, con talento, con fuerza y sobre todo creyendo en la cábala, en el milagro, en lo que haga falta porque aquí el fútbol es la vida”, expresa parte de la narración que acompaña imágenes de momentos históricos y figuras representativas del fútbol sudamericano.

Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Colombia serán los encargados de representar a la Conmebol en la próxima Copa del Mundo. El objetivo del continente será mantener el título mundial conquistado por Argentina en Catar 2022.

Uno de los fragmentos más destacados del video fue el mensaje:

“¿Cómo no vamos a creer? Si somos los primeros campeones, la casa de los que más veces levantaron la copa y los últimos en besarla”, una frase que resume el legado y la confianza de una región que ha escrito algunas de las páginas más gloriosas en la historia del fútbol.

La pieza audiovisual fue recibida con entusiasmo por miles de aficionados, que compartieron el material en redes sociales y renovaron la ilusión de ver a Sudamérica nuevamente como protagonista en la máxima cita del fútbol mundial.

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