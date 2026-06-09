Bolivia Vs Argelia: ¿Sin público y sin televisación? Lo último que se sabe

A pocas horas del encuentro amistoso entre Bolivia y Argelia, surgieron versiones que apuntan a que el compromiso programado para este miércoles en Kansas City se jugaría sin la presencia de espectadores y sin acceso para los medios de comunicación. Hasta el momento, ninguna de las dos federaciones ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el tema.

La información comenzó a circular a través de diversos medios internacionales, entre ellos Bolavip, que señalan que la determinación habría sido solicitada por la selección africana como parte de su preparación para la Copa del Mundo 2026.

El combinado argelino afrontará este compromiso después de su reciente victoria sobre Países Bajos y lo utilizará como una de sus últimas pruebas antes de su estreno mundialista. En la fase de grupos del torneo compartirá la serie J con Argentina, Jordania y Austria.

De acuerdo con los reportes difundidos, la decisión estaría relacionada con los planes del director técnico bosnio Vladimir Petković, quien buscaría utilizar el partido frente a Bolivia para definir la formación que presentará en el debut mundialista ante Argentina.

La posibilidad de que el encuentro se dispute a puertas cerradas generó comentarios en redes sociales, especialmente entre aficionados argentinos, quienes reaccionaron a la medida mientras esperan el inicio del certamen en el que la Albiceleste defenderá el título conquistado en la anterior Copa del Mundo.

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