Un hecho de inseguridad se registró en la urbanización 18 de Diciembre, en la ciudad de El Alto, donde delincuentes ingresaron a al menos tres viviendas y sustrajeron una gran cantidad de objetos de valor en un lapso aproximado de 40 minutos.

Los antisociales habrían aprovechado la ausencia de los propietarios para cometer los robos sin ser detectados.

Víctimas relatan lo ocurrido

Una de las afectadas relató que al llegar a su vivienda encontró la puerta forzada y el interior completamente desordenado.

“He querido abrir la puerta y ya estaba todo palanqueado… habían ingresado y se llevaron mis cosas”, lamentó.

Según el testimonio, los delincuentes se llevaron dinero, celulares, prendas de vestir y otros objetos de uso diario.

Pérdidas económicas

Las víctimas indicaron que entre lo sustraído se encuentra dinero en efectivo, prendas tradicionales como mantas y polleras, además de joyas y una garrafa.

“Se han llevado plata, mantas, polleras… todo lo que teníamos”, denunciaron.

Incluso inquilinos de las viviendas afectadas también resultaron perjudicados por el robo.

Modo de operar

De acuerdo con los reportes, los antisociales treparon muros y violentaron puertas para ingresar a los domicilios, actuando de manera rápida y coordinada.

Los vecinos presumen que los delincuentes operaban en grupo y contaban con un vehículo para facilitar su fuga.

Sospecha de vehículo

Testigos señalaron que una camioneta de color dorado fue vista rondando la zona antes del hecho, lo que genera sospechas sobre su posible participación en el delito.

“Pensé que era visita de algún vecino… pero dicen que esa camioneta estaba ahí”, indicó una vecina.

Denuncian abandono

Los habitantes del sector expresaron su preocupación por la creciente inseguridad y denunciaron la falta de presencia policial y de servicios básicos como alumbrado público.

“Estamos abandonados, no tenemos ni luminaria… ya no podemos estar tranquilos”, manifestaron.

Temor en la zona

El hecho ha generado temor entre los vecinos, quienes aseguran que los robos son cada vez más frecuentes en la zona.

Las autoridades aún no han emitido un informe oficial, mientras los afectados exigen mayor seguridad y patrullaje policial en el sector.

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