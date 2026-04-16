Rodrigo Paz y Mamen Saavedra apuestan por coordinación entre niveles de gobierno tras elecciones

En una conferencia de prensa desde Tarija, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el alcalde electo de Santa Cruz, Mamen Saavedra, coincidieron en la necesidad de iniciar una nueva etapa de coordinación entre autoridades de todos los niveles para encarar los desafíos del país.

El encuentro fue presentado como un punto de partida para fortalecer el trabajo conjunto entre el Gobierno central, las gobernaciones y los municipios.

“Tiempo de construir”

Durante su intervención, Saavedra destacó que el país atraviesa un momento clave para dejar de lado las diferencias y apostar por la construcción colectiva.

“Es tiempo de construir, de darnos la mano entre autoridades electas… y poder construir la patria que merecemos todos los bolivianos”, afirmó.

Asimismo, señaló que este acercamiento no es solo un acto protocolar, sino el inicio de un trabajo coordinado para mejorar la calidad de vida de la población.

Coordinación con el Gobierno

El alcalde electo indicó que ya se compartieron propuestas y visiones de gestión con el Ejecutivo, con la expectativa de contar con respaldo para enfrentar los retos de su administración.

“Este es un punto de partida para trabajar juntos… para mejorarles la vida a nuestros vecinos”, sostuvo.

Reconocimiento presidencial

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz felicitó a Saavedra por su victoria, destacando que representa un mensaje de cambio a nivel nacional.

“Es un mensaje claro al país… empieza una nueva etapa con tiempos nuevos y una nueva visión”, expresó.

Trabajo conjunto desde el inicio

El mandatario aseguró que su gobierno trabajará de manera coordinada con las autoridades electas, incluyendo la nueva gestión municipal de Santa Cruz.

“El trabajo con el nuevo alcalde será claro y transparente… empezaremos a trabajar desde el día uno”, afirmó.

Nueva etapa política

Paz también señaló que el país ingresa a un nuevo ciclo político, dejando atrás modelos centralistas y apostando por una gestión más articulada entre regiones.

“Se termina un ciclo… y empieza una nueva etapa para construir entre todos”, indicó.

Proyección nacional

Ambas autoridades coincidieron en que el trabajo conjunto será clave para impulsar proyectos de desarrollo en distintas regiones del país, en un contexto que calificaron como desafiante.

El encuentro en Tarija marca el inicio de una agenda de coordinación que buscará fortalecer la relación entre el Gobierno central y las nuevas autoridades subnacionales.

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