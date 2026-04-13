¿Se aplicarán sanciones? Esto se sabe de la tragedia en Río Seco donde cinco canes cayeron del puente

Un hecho preocupante se registró el fin de semana en la ciudad de El Alto, donde cinco canes cayeron desde el puente distribuidor de Río Seco, desde una altura aproximada de 15 metros.

Saldo de animales afectados

De acuerdo con el informe de Pofoma (Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente), el hecho dejó dos canes fallecidos, uno en atención médica y otros dos que huyeron del lugar tras la caída.

“Fallecieron dos… uno está en cuidados por Zoonosis y dos han huido del lugar”, informó el director de POFOMA El Alto, teniente René Guachalla.

Presumen persecución por celo

Las primeras investigaciones apuntan a que los animales habrían caído mientras perseguían a una hembra en celo.

“Se nota que estaban detrás de un can en celo, entonces han ido cayendo uno tras otro”, explicó la autoridad.

Falta de barandas en el puente

Desde POFOMA se cuestionó la falta de medidas de seguridad en el sector, lo que habría facilitado el accidente.

“Debería haber barandas, porque los animales no saben y actúan por instinto”, señaló Guachalla.

Investigaciones en curso

El caso se encuentra en investigación para determinar responsabilidades, tanto de los propietarios de los animales como de las autoridades.

No se descarta la aplicación de sanciones económicas a los dueños, así como posibles acciones contra la Alcaldía por la falta de infraestructura de seguridad.

Análisis de responsabilidades

Las autoridades indicaron que el caso será evaluado en detalle para definir si corresponde iniciar procesos adicionales.

El hecho vuelve a poner en debate las condiciones de seguridad en espacios públicos y la tenencia responsable de animales.

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