La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que este lunes se restringió la circulación vehicular en la avenida Blanco Galindo, a la altura del kilómetro 9,7 en Colcapirhua, por trabajos de ampliación y reemplazo de una alcantarilla en el sector del río Chijllawiri.

De acuerdo con el reporte, la medida se aplica desde las 09:00 hasta las 18:00 y forma parte de las intervenciones en la carretera Cochabamba–Oruro, una de las principales rutas hacia el occidente del país.

La restricción estará vigente solo durante esta jornada, por lo que se recomienda a los conductores tomar previsiones y optar por rutas alternas para evitar congestionamientos.

Desde la ABC señalaron que estas obras tienen como objetivo mejorar la infraestructura vial y garantizar mayor seguridad en la circulación.

Asimismo, la Terminal de Buses de Cochabamba informó que la restricción en la ruta hacia el occidente se mantiene de 09:00 a 17:00 hasta el 30 de abril, en el marco de trabajos viales en la región.

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