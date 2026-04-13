¡Atención, amas de casa! Estos son los precios del pollo y sus cortes en mercado cruceños

Con el inicio de una nueva semana, el precio del pollo registra un leve incremento en el mercado Abasto, uno de los principales centros de abastecimiento de la ciudad de Santa Cruz, donde la población acude a realizar sus compras diarias.

Un equipo de El Mañanero llegó hasta este punto comercial para verificar los costos actuales del producto, considerado uno de los más importantes en la canasta familiar.

Según comerciantes del lugar, el kilo de pollo entero se comercializa actualmente en Bs 19, lo que representa un aumento de un boliviano respecto a la anterior semana, cuando se encontraba en Bs 18. En algunos casos, el pollo industrial alcanza los Bs 19,50 por kilo, mientras que el pollo mairaneño se mantiene en Bs 19.

En cuanto a los cortes, los precios también presentan variaciones. La pechuga se vende en Bs 28 el kilo, la pierna con muslo en Bs 22, y el ala especial llega a Bs 25 el kilo.

Por otro lado, el menudo ha experimentado una mayor demanda, lo que también se refleja en sus precios. La patita de pollo, que ha ganado popularidad en el consumo, se encuentra en Bs 16 el kilo. El corazón se comercializa en Bs 26, el churiqui en Bs 20, y el hígado en Bs 13 el kilo.

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