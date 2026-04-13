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Transporte Federado de Cochabamba cuestiona calidad del combustible y mal estado de carreteras

Los transportistas expresan dudas sobre la calidad del combustible y piden mayor control para garantizar su calidad. Además solicitan acelerar el mantenimiento de vías. 

Cristina Cotari

13/04/2026 13:47

Transportistas dudan de la calidad del combustible en Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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El Transporte Federado de Cochabamba expresó su preocupación por la calidad del combustible en el país y denunció del deterioro de las carreteras, advirtiendo que ambos problemas generan incertidumbre y afectan directamente a su sector.

El dirigente del sector, José Orellana, señaló que, pese a la coordinación con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), persisten dudas sobre la calidad del combustible.

“No podemos seguir en la incertidumbre”, afirmó, al indicar que incluso se evalúa recurrir a instancias independientes, como universidades, para verificar este aspecto.

Asimismo, cuestionó los retrasos en la descarga de diésel y gasolina en las plantas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que en algunos casos alcanzan hasta 20 días, lo que a su criterio evidencia que el problema no está resuelto.

Orellana comentó que la demora podría tratarse de  controles más rigurosos, aunque insistió en la falta de información clara sobre este tema.

Estado de carreteras

En paralelo,  denunció el estado “lamentable” de varias vías, como la carretera antigua Cochabamba-Santa Cruz, en la ruta al occidente y en los tramos hacia el Valle Alto.

Indicó que el sector ya hizo conocer esta situación a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), sin recibir respuestas todavía.

Ante este panorama, el Transporte Federado envió una carta abierta al Gobierno nacional, dirigida a los ministros de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli,  y de Obras Públicas, Mauricio Zamora, exigiendo soluciones tanto en el abastecimiento y calidad del combustible como en la mejora de la infraestructura vial.

El sector advirtió que, de no atenderse estos problemas, se mantendrá la incertidumbre y advirtió que el sector podría movilizarse.
 

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