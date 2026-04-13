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Este fue el último video que publicó el piloto Julio César Sardan en sus redes sociales

En el clip, el piloto muestra una maniobra de aterrizaje en Santa Cruz, en lo que ahora se considera su última publicación antes del trágico accidente aéreo que le costó la vida.

Charles Muñoz Flores

13/04/2026 17:05

Este fue el último video que publicó el piloto Julio César Sardan en sus redes sociales. FOTO: Captura de pantalla.
Cochabamba, Bolivia

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El último video publicado por Julio César Sardan en sus redes sociales se ha convertido en un registro conmovedor tras confirmarse su fallecimiento.

En el clip, titulado “C550B Cessna Citation Bravo aterrizaje El Trompillo RWY 34”, el piloto muestra una maniobra de aterrizaje en Santa Cruz, en lo que ahora se considera su última publicación antes del trágico accidente aéreo que le costó la vida.

El video fue subido a TikTok apenas un día antes del siniestro, y refleja la rutina profesional de Sardan al mando de una aeronave ejecutiva, evidenciando su experiencia en cabina. La publicación ha cobrado relevancia tras conocerse la tragedia, generando reacciones de pesar entre usuarios y colegas del ámbito aeronáutico.

 

La aeronave, pilotada por Carlos Moyano y Sardán, había despegado pasadas las 8:00 desde La Paz con destino al aeropuerto El Trompillo, en Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, la nave perdió contacto con los radares en pleno trayecto, activando de inmediato un operativo de búsqueda.

Horas más tarde, equipos de rescate localizaron la aeronave en una zona del norte del departamento de Cochabamba. Ambos pilotos fueron encontrados sin vida en el lugar del accidente, confirmando el desenlace fatal tras intensas labores de rastreo.

El caso continúa en investigación mientras las autoridades trabajan en el levantamiento de los cuerpos y la recopilación de evidencias que permitan esclarecer las causas del siniestro.

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