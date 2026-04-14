Profesor es acusado de abuso a un menor de edad en El Alto

Una familia denunció un presunto caso de abuso sexual en una unidad educativa en El Alto. El acusado es un profesor de la institución. La tía de la víctima relató los hechos, indicando que el profesor atacó de su sobrina en dos ocasiones en el establecimiento José Ballivián, ubicado en la zona 16 de Julio.

La menor recibía amenazas

Amenazas y reincidencia Según el testimonio de la tía, el profesor amenazó a la menor con matarla, lo que la llevó a guardar silencio inicialmente por temor. El primer incidente ocurrió el 8 de abril. Posteriormente, el profesor volvió a abusar de ella, reiterando las amenazas de muerte. La menor finalmente informó a su hermano mayor, quien a su vez comunicó lo sucedido a la tía.

La niña vive sin los padres

Situación de la víctima y presunta motivación del agresor La sobrina vive con su hermano mayor y su madre tiene problemas, lo que los convierte en huérfanos.

La tía sugiere que el profesor pudo haber aprovechado esta situación, al observar que la niña iba y venía sola del colegio.

Acciones legales y pedido de justicia La denuncia formal ya ha sido presentada ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv). La familia fue informada de que el caso será remitido a la fiscalía. Se menciona que el profesor intentó escapar del establecimiento y que la directora intentó encubrirlo y ayudarlo a huir por otra puerta. La familia pide justicia para la menor, enfatizando que

"Lo ha arruinado toda su vida, es una niña". sostuvo la tía

Aprehensión al acusado

Detención del acusado El sujeto ya se encuentra en celdas de la Felcv. La familia, a pesar de no tener recursos, ha manifestado su intención de luchar hasta el final para obtener justicia. La menor tiene entre 12 y 13 años.

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