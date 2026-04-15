Padres denuncian encubrimiento en colegio tras presunto abuso a menor de 9 años

Familiares de una niña de 9 años, presuntamente víctima de abuso sexual por parte de un profesor de educación física, denunciaron irregularidades en el manejo del caso dentro de una unidad educativa.

El hecho generó indignación entre padres de familia, quienes exigen justicia y transparencia en la investigación.

Acusan encubrimiento

Los denunciantes señalan a la directora del establecimiento de obstaculizar la investigación, al negarse a proporcionar las cámaras de videovigilancia que podrían ayudar a esclarecer lo ocurrido.

Además, indicaron que la autoridad educativa evitó brindar declaraciones a los medios de comunicación.

Padres denuncian que fueron retenidos

En medio de la tensión, padres de familia denunciaron que fueron encerrados dentro del colegio cuando intentaban dar a conocer el caso a la prensa.

“Nos ha cerrado el colegio, no nos ha dejado salir… todo quiere encubrirse”, reclamó uno de los padres afectados.

Asimismo, cuestionaron que la directora habría actuado de forma irregular al permitir la salida del docente implicado sin dar explicaciones.

“Así como fue buena para sacar al profesor por la puerta de atrás, también tiene que dar la cara”, manifestaron.

Falta de respuesta de autoridades

El equipo de prensa intentó obtener la versión de la directora; sin embargo, no hubo respuesta por parte de la autoridad educativa.

Este silencio ha incrementado la molestia de los padres, quienes exigen una investigación transparente.

Situación del acusado

El profesor señalado se encuentra aprehendido y en las próximas horas un juez definirá su situación jurídica por el presunto delito de violación.

Exigen justicia

Los familiares y padres de familia reiteraron su pedido de justicia y pidieron que el caso no quede impune, además de exigir sanciones para quienes intenten encubrir lo ocurrido.

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