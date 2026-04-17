Conozca las multas y sanciones para los ciudadanos que no voten en el balotaje

Se acerca el domingo 19 de abril, el día en que se elegirán a las nuevas autoridades en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija, Oruro y Chuquisaca, que participarán de la segunda vuelta electoral.

La vocal del TED, Yajaira Martín aclaró algunos de los aspectos del proceso electoral y la validez del certificado de sufragio. “El certificado de sufragio que usted tuvo en la primera vuelta termina y concluye su finalidad el 19 de abril”, explicó.

Asimismo, advirtió sobre las sanciones para quienes no participen en la jornada electoral. “La persona que no vaya a votar en esta segunda vuelta tendrá una sanción del 20% del salario mínimo nacional, es decir, 660 bolivianos”, señaló.

En cuanto a los jurados electorales, indicó que el incumplimiento de funciones también es sancionado. “Para el tema de los jurados que no asistan o no cumplan las ocho horas de trabajo, tienen una sanción de 1.650 bolivianos”, agregó.

Desde el TED se exhortó a la población a participar de manera responsable en la jornada electoral, destacando que el centro de cómputo instalado en la Fexpocruz será clave para la transparencia y difusión de resultados oficiales.

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