Red Uno transmitirá en vivo toda la jornada electoral este domingo

Red Uno alista un amplio operativo informativo para acompañar la histórica jornada de balotaje en cinco departamentos del país, donde la ciudadanía elegirá a sus próximos gobernadores.

La cobertura especial se iniciará desde las 06:00 y se extenderá hasta las 22:00, con un despliegue de equipos periodísticos en distintos recintos electorales, desde donde se emitirán reportes en vivo durante toda la jornada electoral.

A lo largo del día, la red televisiva difundirá información actualizada mediante unidades móviles, además de entrevistas con expertos, autoridades, candidatos y ciudadanos que acudan a emitir su voto, con el objetivo de reflejar el desarrollo del proceso electoral en tiempo real.

Al mediodía, se presentará un programa especial que resumirá los principales hechos registrados en la primera mitad de la jornada, incluyendo incidencias, participación ciudadana y evaluación preliminar del proceso.

Posteriormente, desde las 16:00, hora en la que las mesas electorales comienzan a cerrar y se inicia el conteo de votos, se emitirá un espacio con la participación de analistas políticos, quienes brindarán su lectura sobre los resultados y el comportamiento electoral, hasta la difusión de los datos del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre).

Con este despliegue, Red Uno busca garantizar una cobertura integral, oportuna y plural de una jornada clave para la democracia regional.

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