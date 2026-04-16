Vecinos denuncian bloqueo de trufis a micros en ingreso a Paurito y piden intervención de autoridades

Un grupo de vecinos denunció este jueves el bloqueo al ingreso de micros de la línea 155 en la zona de Paurito, pese a que según afirman cuentan con autorización de Tráfico y Transporte para operar en el sector.

“Nos encontramos en el ingreso a Paurito. Los micros de la línea 155 tienen autorización de Tráfico y Transporte, pero lamentablemente la línea de trufi 6 de Enero nos ha bloqueado el ingreso”, manifestó uno de los vecinos que se encontraba en el lugar.

De acuerdo con los denunciantes, la restricción estaría afectando a usuarios que buscan una alternativa de transporte más económica. Indicaron que los micros ofrecen tarifas de Bs 4 para mayores y Bs 2 para estudiantes y adultos mayores, además de un horario extendido de funcionamiento desde las 04:00 hasta la medianoche.

“Aquí están los vecinos exigiendo al trufi 6 de Enero que dejen pasar a los micros. Estos vehículos están entrando con pasajes accesibles y brindando servicio amplio, pero esa línea nos ha bloqueado”, agregó el ciudadano.

Ante esta situación, los vecinos solicitaron la intervención inmediata de las autoridades competentes para restablecer el tránsito y evitar mayores conflictos en la zona.

“Pedimos a Tráfico y Transporte y a la fuerza pública que intervengan y desbloqueen la vía”, señaló el denunciante.

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