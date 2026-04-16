Alcaldía cuestiona informe del TSJ y pide claridad sobre fallo del Mutualista

Desde el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra lamentaron que el informe presentado por la comisión especial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no precise qué acciones debe asumir la Alcaldía frente a la sentencia constitucional sobre la propiedad del predio del mercado Mutualista.

El vocero municipal, Bernardo Montenegro, señaló que, tras conocer las conclusiones del documento, en el que se identifican irregularidades, no quedó claro cuál es la ruta legal para que el municipio evite dar cumplimiento al fallo constitucional.

“Se habló de procesos contra la juez, procesos contra administradores de justicia por las irregularidades encontradas, pero ¿qué han dicho del cumplimiento de la sentencia que es irrevisable? Porque no han sido claros y nos dijeron que no cumplamos la sentencia por esto y por esto”, cuestionó Montenegro.

Cabe recordar que la sentencia constitucional indica que la Alcaldía debe entregar los papeles del predio donde está ubicado el mercado Mutualista a la familia Crapuzzi, que demanda ser dueño de dicho terreno.

En contraste, el presidente del TSJ, Rómer Saucedo, afirmó que la institución no pasará por alto las irregularidades detectadas en el caso Mutualista y calificó el fallo como una “sentencia que contiene prevaricato”.

“No podemos dejar pasar por alto una sentencia constitucional que contiene prevaricato”, sostuvo la autoridad judicial.

El informe técnico de la comisión especial identifica documentación irregular en la supuesta transferencia del terreno, inconsistencias en la identidad del presunto propietario, fallas y posibles delitos en actuaciones judiciales, incluido un amparo tramitado fuera de jurisdicción, además de indicios de prevaricato en una sentencia constitucional emitida en favor de la familia Crapuzzi.

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