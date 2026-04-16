¡Atención, mamás! El subsidio elimina ultraprocesados y suma yogur probiótico y kéfir

Autoridades responsables del subsidio prenatal anunciaron la nueva lista de productos correspondiente a la gestión 2026-2027, destacando un cambio significativo en la composición de los alimentos destinados a madres gestantes.

Desde la administración del programa se informó que se retiraron al menos 22 productos considerados ultraprocesados, entre ellos galletería y postres con bajo aporte nutricional, priorizando ahora alimentos naturales y con mayor valor nutritivo.

“Se está retirando los productos ultraprocesados que no aportaban beneficios para las madres y ahora con esta nueva lista se incorporan productos nutritivos y saludables”, señalaron desde la gerencia.

Entre las principales novedades se encuentran la inclusión de yogur probiótico y kéfir, alimentos reconocidos por sus beneficios para la salud digestiva y el fortalecimiento del sistema inmunológico.

La medida busca mejorar la alimentación de las mujeres durante el embarazo, contribuyendo a una adecuada nutrición y al desarrollo saludable de los futuros recién nacidos.

“Son productos agradables y nutritivos, las mamás van a estar felices con esta nueva selección”, añadieron las autoridades.

Con esta actualización, el programa apunta a reforzar los estándares de calidad alimentaria, promoviendo hábitos más saludables y dejando atrás productos con escaso valor nutricional.

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