Bloqueo en Parotani: Gobierno y transportistas instalan diálogo

El Gobierno y los transportistas interdepartamentales instalaron este jueves una mesa de diálogo en Cochabamba, con el objetivo de encontrar una solución al bloqueo en el puente Parotani, que interrumpe la carretera hacia Oruro y La Paz.

La reunión fue convocada para las 13:00 en Vinto, luego de que el sector movilizado reinstalara y masificara la medida de presión en horas de la madrugada, dejando a cientos de pasajeros y vehículos varados en una de las principales rutas del país.

El viceministro de Transporte, Hugo Criales, llegó a Cochabamba para encabezar el encuentro y escuchar las demandas del sector.

La autoridad señaló que el objetivo es evitar mayores perjuicios a la población y restablecer la circulación lo antes posible.

Participantes

En la mesa de diálogo participan también representantes de la Gobernación, el comandante departamental de la Policía, Alejandro Basto, y dirigentes de los transportistas movilizados. El sector exige el respeto a sus rutas de trabajo y denuncia la operación de un sindicato interprovincial que, según afirman, no contaría con registro legal en la Gobernación.

Gobernación

Desde la Gobernación de Cochabamba, el secretario general Eduardo Camacho reiteró que no se otorgó autorización a las líneas cuestionadas y que la regulación del transporte corresponde a la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), aunque aseguró que la institución coadyuva en la mediación.

Salidas suspendidas

Mientras se desarrolla el diálogo, el bloqueo en Parotani continúa afectando el tránsito hacia el occidente del país, con salidas de buses suspendidas y largas filas de vehículos en el sector.

Las autoridades esperan que el encuentro permita alcanzar acuerdos y levantar la medida en las próximas horas.

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