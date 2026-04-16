Una resolución judicial volvió a encender la polémica electoral en el departamento de La Paz, luego de que una sala constitucional ratificara la decisión de excluir al candidato René Yahuasi de la segunda vuelta, dejando como gobernador a Luis Revilla.

La defensa legal del candidato afectado cuestionó duramente la determinación, señalando que “se ha afectado la democracia del departamento de La Paz”, al considerar que la decisión recayó en actores externos al voto ciudadano. “Prácticamente se ha dejado esta decisión al dueño de la sigla, que ha decidido por más de un millón de habitantes”, afirmó.

Según explicaron, la resolución ratificada —identificada como 1266— habría dejado sin efecto la participación de Yaguasi en el balotaje, pese a que en las elecciones del pasado 22 de marzo no se alcanzó el 50% más uno, lo que obligaba a una segunda vuelta.

“Se tienen que restituir los derechos del candidato y también se debe respetar la democracia de la población paceña”, sostuvo la defensa, anunciando que acudirán a instancias internacionales, específicamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para denunciar la vulneración de derechos políticos.

Además, indicaron que existe una acción popular en curso impulsada por sectores sociales que rechazan la proclamación de Revilla, y que las movilizaciones podrían continuar en señal de protesta.

Desde el punto de vista legal, los abogados argumentan que la decisión vulnera derechos constitucionales no solo del candidato, sino también de la ciudadanía.

“No se puede entender cómo una simple nota puede estar por encima de la Constitución Política del Estado y normas internacionales”, señalaron.

Por su parte, la Sala Constitucional resolvió negar la tutela solicitada, argumentando que no se evidenció vulneración de derechos a la participación política ni al debido proceso, y que la decisión se enmarca en la legalidad vigente.

El caso ahora podría escalar a revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, aunque la defensa anticipa que el proceso tomará tiempo, mientras crece el debate sobre la legitimidad del proceso electoral en el departamento.

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