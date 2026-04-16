Transporte urbano cumple segundo día de bloqueo en Punata y convocan a diálogo

El transporte urbano del municipio de Punata, en Cochabamba, cumple este jueves su segundo día de bloqueo en demanda de atención a sus exigencias, principalmente el rechazo a la creación de nuevas líneas que consideran irregulares.

La medida de presión mantiene restringidos varios accesos al municipio y afecta el flujo normal del transporte. Según reportes, existen salidas hacia Punata de la ciudad de Cochabamba, pero en número reducido debido a los puntos de bloqueo instalados por los movilizados.

En la parada a Punata, ubicada sobre la avenida República en la ciudad de Cochabamba, los minibuses solo llegan hasta los puntos de bloqueo. En tanto, vehículos no afiliados continúan operando hasta el arco de ingreso con relativa normalidad en el traslado de pasajeros.

El conflicto comenzó el miércoles, cuando los transportistas procedieron a tapiar los accesos al Gobierno Autónomo Municipal de Punata y a la Intendencia, como parte de sus protestas. La dirigencia del sector advirtió que la medida continuará hasta lograr la anulación de las nuevas rutas.

Convocatoria al diálogo

Ante esta situación, el Comité Cívico de Punata convocó a una reunión para las 14:00 de este jueves, con la participación del Comité de Autotransporte, el alcalde y representantes del sector, con el objetivo de instalar una mesa de diálogo y buscar una solución al conflicto.

Desde la dirigencia del transporte señalaron que existe predisposición para dialogar. “Queremos que esto se resuelva hoy, estamos dispuestos a encontrar una solución”, indicaron, a la espera de que se concrete el encuentro entre las partes.

El sector movilizado exige la paralización de nuevas líneas que, según denuncian, operarían de manera ilegal, afectando sus fuentes de trabajo. Mientras tanto, la población continúa enfrentando dificultades en el transporte y la circulación hacia este municipio del valle alto cochabambino.

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