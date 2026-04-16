Logran liberar a ballena encallada tras complejo operativo en Australia (video)

Una ballena jorobada fue rescatada con éxito luego de quedar varada en un banco de arena frente a la costa de Australia, en un operativo que movilizó a un equipo multidisciplinario de especialistas.

El ejemplar, de aproximadamente nueve metros de longitud (unos 30 pies), había ingresado de forma accidental al río Coolongolook, donde permaneció encallado desde el lunes, generando preocupación entre autoridades y rescatistas.

Tras varias horas de trabajo coordinado, el mamífero marino pudo ser liberado y guiado de regreso al océano abierto. En el operativo participaron equipos de rescate, organismos locales y la Fundación Sea World, quienes unieron esfuerzos para lograr el reflotamiento del animal.

El rescate fue calificado como un “esfuerzo titánico”, debido a la complejidad de la maniobra y las condiciones del terreno. Finalmente, la ballena logró retomar su rumbo, alejándose de la zona y regresando a aguas profundas.

Las autoridades destacaron la importancia de la rápida intervención y la coordinación entre instituciones para preservar la vida de esta especie marina.

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