La chancla “ganó” a la justicia: madre reprende a su hijo tras ser detenido por robo de vehículo | VIDEO

En la comunidad de Belém, en Brasil, un hecho insólito ha generado debate en redes sociales luego de que una madre fuera captada golpeando a su hijo con una chancla dentro de una comisaría, tras enterarse de que había sido detenido por intentar robar un vehículo junto a otros adolescentes.

De acuerdo con reportes locales, el menor habría participado en el intento de robo junto a sus amigos, acción por la cual fue detenido por la policía. Tras el procedimiento, las autoridades contactaron a la madre del joven, quien acudió al lugar.

Madre golpea con chancla a su hijo detenido por robo en Brasil y el video se viraliza

Sin embargo, en lugar de asumir una actitud defensiva o conciliadora, la mujer reaccionó de forma enérgica: se quitó la chancla y reprendió físicamente a su hijo frente a los agentes policiales y sus acompañantes.

El momento fue grabado y difundido en redes sociales, donde rápidamente se viralizó, generando una ola de reacciones divididas. Mientras algunos usuarios respaldan la acción de la madre como un “correctivo” ante la conducta del adolescente, otros critican el uso de la violencia, señalando que este tipo de medidas no contribuyen a la educación ni al cambio de comportamiento.

Según medios locales, la madre podría ser investigada por presunta violencia doméstica a raíz del incidente ocurrido en la dependencia policial.

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