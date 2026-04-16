Saavedra denuncia irregularidades en la Alcaldía y promete defender el Mutualista

El alcalde electo de Santa Cruz de la Sierra, Mamen Saavedra, afirmó que un audio recientemente conocido evidenciaría la existencia de “un contubernio asqueroso” entre funcionarios del Gobierno Municipal, durante la gestión de Jhonny Fernández, y los supuestos propietarios de los predios del mercado Mutualista.

“Vamos a defender el Mutualista, independiente de quién ayude o no. Es una obligación, es un deber como cruceño y como institución lo vamos a hacer”, sostuvo la autoridad electa.

En esa línea, Saavedra cuestionó el rol del Gobierno Municipal, al considerar que la institución encargada de resguardar la documentación habría incurrido en irregularidades.

“Lamentamos que el personal de la gestión de Jhonny Fernández haya emitido planos falsos, cuando su responsabilidad es custodiar toda la documentación”, manifestó.

Asimismo, señaló que incluso existiría mayor interés desde funcionarios municipales en facilitar documentación vinculada al caso.

“Incluso ahora parece que son ellos los más interesados, inclusive más que la otra parte, en entregar esos papeles del mercado”, agregó.

Este pronunciamiento surge en medio de la presentación del informe técnico del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que identificó una serie de actuaciones que derivaron en una sentencia constitucional emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en el marco del conflicto por los predios del mercado Mutualista.

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