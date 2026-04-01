Este es el equipo de Mamen Saavedra que lidera el proceso de transición en la Alcaldía cruceña

Acompañado de expertos, Saavedra advirtió que el proceso de transferencia documental será minucioso y bajo estricta vigilancia.
31/03/2026 20:45
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El alcalde saliente Jhonny Fernández anunció que el Gobierno municipal iniciará el proceso de transición cumpliendo con el mandato constitucional de la gestión de cinco años. "En las últimas dos transiciones que he dejado la Alcaldía, ha tomado entre 12 y 15 días. Una vez se posesionen las autoridades, ahí tenemos 5 días máximo para entregar oficinas oficialmente, notariado e inventariado", puntualizó la autoridad.
Ante este escenario, el alcalde electo Mamen Saavedra presentó oficialmente a su equipo técnico bajo una advertencia directa sobre la fiscalización. "Vamos a revisar todo, cualquier cosa que no corresponda va a ser revisada y en su momento revertida, que la plata de la gente se la va a cuidar ", sentenció el líder de la agrupación política VOS.
La delegación de Saavedra tiene la misión de contrastar los datos entregados por la gestión saliente en diversas áreas. Este grupo de especialistas actuará como el primer filtro para garantizar que no existan irregularidades en los documentos recibidos:
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