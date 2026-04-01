Este es el equipo de Mamen Saavedra que lidera el proceso de transición en la Alcaldía cruceña

El alcalde saliente Jhonny Fernández anunció que el Gobierno municipal iniciará el proceso de transición cumpliendo con el mandato constitucional de la gestión de cinco años. "En las últimas dos transiciones que he dejado la Alcaldía, ha tomado entre 12 y 15 días. Una vez se posesionen las autoridades, ahí tenemos 5 días máximo para entregar oficinas oficialmente, notariado e inventariado", puntualizó la autoridad.

Ante este escenario, el alcalde electo Mamen Saavedra presentó oficialmente a su equipo técnico bajo una advertencia directa sobre la fiscalización. "Vamos a revisar todo, cualquier cosa que no corresponda va a ser revisada y en su momento revertida, que la plata de la gente se la va a cuidar ", sentenció el líder de la agrupación política VOS.

La delegación de Saavedra tiene la misión de contrastar los datos entregados por la gestión saliente en diversas áreas. Este grupo de especialistas actuará como el primer filtro para garantizar que no existan irregularidades en los documentos recibidos:

Rodrigo Suárez: Abogado, empresario y líder institucional con más de dos décadas en el desarrollo productivo.

Abogado, empresario y líder institucional con más de dos décadas en el desarrollo productivo. Martín Rapp: Consultor con trayectoria en 16 países y una de las voces más respetadas en análisis económico.

Consultor con trayectoria en 16 países y una de las voces más respetadas en análisis económico. Gabriel Rosas: Experto en análisis de datos y prevención de delitos financieros con experiencia en Norteamérica y Europa.

Experto en análisis de datos y prevención de delitos financieros con experiencia en Norteamérica y Europa. María Jenny Paz: Máxima referente de la auditoría en América Latina con más de 30 años de trayectoria reconocida.

Máxima referente de la auditoría en América Latina con más de 30 años de trayectoria reconocida. Georgia Nieme: Auditora con experiencia directa en el ámbito departamental como Auditora General y Secretaria de Hacienda.

Auditora con experiencia directa en el ámbito departamental como Auditora General y Secretaria de Hacienda. Sergio Ramiro Angulo: Ingeniero económico formado en Suiza con experiencia en organismos de las Naciones Unidas.

Ingeniero económico formado en Suiza con experiencia en organismos de las Naciones Unidas. Jorge Balcázar: Psicólogo con formación internacional y especialista en procesos de transformación organizacional.

Psicólogo con formación internacional y especialista en procesos de transformación organizacional. Daniel Baldiviezo: Arquitecto y constructor encargado del diseño técnico del plan de gobierno de VOS.

Arquitecto y constructor encargado del diseño técnico del plan de gobierno de VOS. Carlos Schlink: Economista con más de 20 años en el sector público, exviceministro y exsecretario departamental.

Economista con más de 20 años en el sector público, exviceministro y exsecretario departamental. Ylberto Ledezma: Abogado experto en instituciones públicas y especialista en mecanismos de anticorrupción.

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