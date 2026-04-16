Tras fallo contra Yahuasi, retiran carpas del TSE y anuncian más protestas en La Paz

Tras 16 días de vigilia, seguidores de René Yahuasi comenzaron a levantar sus carpas en puertas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), luego de que la Sala Constitucional rechazara el amparo que buscaba habilitarlo para una segunda vuelta electoral.

Desde la plaza Abaroa, en La Paz, se evidenció cómo las personas se retiraban paulatinamente del punto de protesta, dando por concluida la vigilia instalada tras las elecciones del pasado marzo. La decisión judicial ratifica la proclamación de Luis Revilla como gobernador del departamento.

Sin embargo, la tensión no ha desaparecido. En inmediaciones del Tribunal Departamental de Justicia (TSJ), otro grupo de simpatizantes de Yahuasi continúa en vigilia y anunció que las medidas de presión serán masificadas y radicalizadas tras conocer el fallo.

Las protestas también generaron complicaciones en la circulación vehicular, con calles cerradas en el centro paceño, incluyendo sectores como la calle Genaro Sanjinés y áreas cercanas a Sopocachi.

En el lugar se observa un mayor despliegue de efectivos policiales, quienes resguardan tanto el Tribunal como las zonas aledañas, mientras la población busca rutas alternas para movilizarse.

El conflicto surge tras la decisión de la Sala Constitucional de negar la tutela solicitada por Yahuasi, lo que dejó sin efecto la posibilidad de una segunda vuelta y consolidó el escenario político actual en el departamento.

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