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Política

Gobierno cuestiona amparo que busca frenar posesión de Revilla

El viceministro de Transparencia expresó su preocupación por el amparo constitucional que podría frenar la posesión de Revilla y advirtió sobre una posible judicialización de la política.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

15/04/2026 14:20

Foto: Candidato por la Gobernación de La Paz, René Yahuasi. APG.
La Paz

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El viceministro de Transparencia, Yamil García, expresó su preocupación por la admisión de un amparo constitucional que podría frenar fases del proceso electoral, señalando que este tipo de acciones no deben ser utilizadas con fines políticos.

“Estamos pendientes de la actuación de este juez o tribunal de amparo, con la finalidad de que se actúe en el marco de la ley, pero tampoco se utilicen las vías constitucionales con fines políticos”, afirmó.

Desde el Ejecutivo remarcaron la necesidad de respetar la institucionalidad de cada órgano del Estado y evitar la denominada judicialización de la política.

“Vamos a requerir la información necesaria para que no ocurra nunca más la judicialización de la política”, sostuvo.

Asimismo, la autoridad enfatizó que la administración de los procesos electorales corresponde exclusivamente al órgano electoral y no a la justicia ordinaria.

Advirtió además que, de prosperar esta acción legal, podrían generarse impactos económicos para el Estado debido a la paralización o modificación del proceso.

El pronunciamiento se da en medio de tensiones por el desarrollo del calendario electoral y el rol de la justicia en procesos políticos.

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