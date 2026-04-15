Tras accidente, Intendencia clausura empresa de transporte "Velo de Novia" en Apolo

La Intendencia del municipio de Apolo determinó la clausura definitiva de la empresa de transporte “Velo de Novia”, tras el embarrancamiento de uno de sus buses en la carretera Apolo–La Paz, en el sector de Tolapampa.

El accidente, ocurrido recientemente, dejó un saldo de seis personas fallecidas y 19 heridas, varias de ellas con lesiones de gravedad que requirieron evacuación a centros médicos.

La decisión fue asumida como medida sancionatoria ante la gravedad del hecho, mientras continúan las investigaciones para establecer responsabilidades.

Autoridades municipales señalaron que se busca garantizar la seguridad de los pasajeros y evitar que hechos similares se repitan en esta ruta.

El caso generó consternación en la población de Apolo, donde familiares de las víctimas exigen justicia y mayores controles a las empresas de transporte interprovincial.

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