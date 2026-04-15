Gobierno asumirá costos médicos tras accidente en Apolo

Una serie de accidentes registrados en distintas regiones del país marcó una jornada trágica, siendo uno de los hechos más graves el ocurrido en el municipio de Apolo, donde al menos 17 personas resultaron heridas presuntamente por el mal estado de la carretera.

El accidente no solo evidenció las condiciones precarias de la vía, sino también serias falencias en la atención de emergencias. Familiares denunciaron que los heridos llegaron al hospital Hospital Nuestra Señora de La Paz en vehículos particulares, ante la falta de ambulancias.

“No había ambulancias disponibles, sentimos una gran impotencia”, relataron los allegados, quienes aseguraron que pese a haberse coordinado el traslado, solo se contaba con un vehículo para atender a todos los afectados.

Los pobladores de Apolo también denunciaron que este tipo de accidentes son recurrentes debido al deterioro del camino.

“Estamos sufriendo varios años, el gobierno no nos hace caso en la refacción de los caminos”, señalaron.

Ante la situación, la ministra de Salud, Marcela Flores, llegó hasta el centro médico para verificar el estado de los pacientes. Informó que 11 de los heridos permanecen internados, tres de ellos en terapia intensiva, incluyendo un caso con fractura en la columna.

La autoridad comprometió apoyo estatal para cubrir medicamentos e insumos que no estén contemplados en el SOAT.

“Vamos a buscar el apoyo necesario en instituciones estatales”, aseguró.

Entre los casos más críticos se encuentra el de un adolescente de 16 años con múltiples lesiones, quien requiere cirugías urgentes, así como el de su padre, de 53 años, que presenta traumatismos severos. También se conoció la situación de una pareja de esposos que sufrió múltiples fracturas, cuyos costos médicos superan los Bs 300 mil.

Los testimonios de los sobrevivientes reflejan momentos de desesperación tras el accidente. Algunos relataron que quedaron atrapados y tuvieron que salir por sus propios medios en busca de ayuda, en medio de la falta de auxilio inmediato.

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