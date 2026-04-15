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Policial

Difunden lista de pasajeros tras accidente en la ruta Apolo–La Paz

Se reportan 19 heridos y al menos seis fallecidos en el accidente ocurrido en la ruta Apolo – La Paz.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

15/04/2026 13:59

Foto: Bus tras el accidente. Red Uno.
La Paz

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El Gobierno Autónomo Municipal de Apolo difundió la lista oficial de pasajeros del bus de la empresa Velo de Novia que sufrió un embarrancamiento en la carretera Apolo–La Paz, en el sector de Tolopampa.

De acuerdo con el reporte oficial, el accidente dejó 19 personas heridas y al menos seis fallecidos, cuyos cuerpos fueron trasladados al centro de salud del municipio.

Esta es la lista publicada por la institución apoleña:

En tanto, la nómina de heridos alcanza a 19 pasajeros, varios de ellos con diagnósticos de politraumatismo y lesiones de gravedad, como fracturas en distintas partes del cuerpo y traumatismos torácicos.

Según el informe, varios de los heridos fueron evacuados mediante traslado aéreo a centros de mayor complejidad, mientras que otros permanecen en observación tras haber llegado en horas de la noche.

Las autoridades municipales indicaron que continúan las labores de atención a los afectados y no descartan que las cifras puedan actualizarse conforme avance la verificación oficial del caso.

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