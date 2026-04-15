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TED inicia capacitación de jurados y alista envío de material electoral en Santa Cruz

Este miércoles inicia la capacitación de jurados electorales en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 

Miguel Ángel Roca Villamontes

15/04/2026 14:08

La capacitación inicia hoy en el coliseo Gilberto Pareja. Foto TED SCZ

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El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz inició este miércoles la capacitación de jurados electorales en la capital cruceña, como parte de las actividades previas al balotaje del próximo 19 de abril.

El presidente del TED, Marco Monasterio, informó que las capacitaciones comenzaron en la jurisdicción 44, en el coliseo Gilberto Pareja, y se extenderán en los siguientes días.

“Hoy inicia la capacitación de jurados electorales en la jurisdicción 44, en el coliseo Gilberto Pareja. A partir de este jueves empezamos el envío de material a provincias; el viernes y sábado se realizará el despacho en la capital del departamento”, explicó.

En cuanto a las medidas de seguridad y orden, Monasterio señaló que el TED ya solicitó a la Gobernación de Santa Cruz la emisión del decreto departamental del Auto de Buen Gobierno, que establecerá las prohibiciones para resguardar el desarrollo del proceso electoral.

Este domingo 19 de abril, los departamentos de Santa Cruz, Beni, Chuquisaca, Tarija y Oruro acudirán a las urnas en una segunda vuelta para elegir a sus gobernadores y vicegobernadores.

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