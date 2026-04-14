Agenda legislativa incluye elección pendiente de vocales del TED La Paz

La Cámara de Diputados de Bolivia definió su agenda semanal del 13 al 17 de abril de 2026, marcada por el tratamiento de 16 proyectos de ley y un tema pendiente que vuelve al centro del debate: la elección de vocales del Tribunal Electoral Departamental de La Paz.

El proceso de designación ha estado rodeado de retrasos y observaciones. La elección fue aplazada previamente tras la presentación de una acción de amparo constitucional, lo que frenó su tratamiento en sesiones anteriores.

Desde diciembre, La Paz no cuenta con vocales electos, luego de que la Cámara Baja devolviera las ternas enviadas por la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz debido a incumplimientos en criterios clave como meritocracia, paridad y alternancia de género.

Pese a varios intentos de subsanación, las listas fueron observadas en reiteradas ocasiones. Incluso, tras nuevas remisiones en enero y febrero, los problemas persistieron y el proceso volvió a quedar en pausa, esta vez por un recurso legal presentado por un postulante inhabilitado.

Con el recurso ya resuelto, el tema retorna a la agenda legislativa, aunque persisten cuestionamientos debido a que las últimas listas enviadas no habrían corregido las observaciones iniciales.

Además de este punto, la agenda contempla el tratamiento de proyectos vinculados a infraestructura vial, como tramos carreteros, y declaratorias de patrimonio cultural.

Así, la semana se perfila como clave para destrabar decisiones pendientes y avanzar en temas legislativos que impactan tanto en la institucionalidad como en el desarrollo del país.

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