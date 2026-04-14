Paz insta a la Asamblea a aprobar leyes de minería e hidrocarburos para impulsar la economía

El presidente pidió dejar de lado la confrontación política y avanzar en normas que generen inversión y empleo en el país
13/04/2026 20:40
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El presidente Rodrigo Paz Pereira exhortó a la Asamblea Legislativa a aprobar las nuevas leyes de minería e hidrocarburos, con el objetivo de reactivar el crecimiento económico del país.
El mandatario señaló que estas normativas ya se encuentran listas y requieren ser tratadas con prioridad.
Normas para generar riqueza
Paz destacó que las nuevas leyes deben ser claras, prácticas y orientadas a generar beneficios para la población.
“Tiene que ser una ley minera práctica, fácil de ejecutar, donde el boliviano sienta que va a generar riqueza”, afirmó.
Asimismo, indicó que también deben brindar seguridad jurídica a inversionistas.
Apertura a la inversión
El presidente señaló que las normas deben permitir la participación de actores nacionales e internacionales.
“El que viene de afuera a ser socio tiene derecho a generar utilidades con una ley clara”, sostuvo.
Coordinación entre órganos del Estado
Paz pidió dejar de lado las diferencias políticas y trabajar de manera conjunta entre el Ejecutivo y el Legislativo.
“No es momento de obstrucción ni conflicto político, sino de coordinar esfuerzos”, enfatizó.
Impulso al crecimiento económico
El mandatario remarcó que la aprobación de estas leyes permitirá generar recursos, empleo y dinamizar la economía nacional.
Señaló que el objetivo es brindar nuevas oportunidades a la población a través de sectores estratégicos como la minería y los hidrocarburos.
Pedido a sectores e instituciones
Finalmente, el presidente convocó a autoridades locales, sectores empresariales y la ciudadanía a respaldar este proceso.
El Gobierno insiste en que la aprobación de estas normativas será clave para el desarrollo económico del país.
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