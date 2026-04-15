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Política

Tensión en la Asamblea: activistas increpan a Condori por convocatoria a cabildo en El Alto

Cruce de opiniones en la Asamblea Legislativa provocó un ambiente tenso entre autoridades.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

15/04/2026 13:58

Foto: Captura de pantalla. Red Uno.
La Paz

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Momentos de tensión se vivieron en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde activistas religiosos increparon al senador Milton Condori por la convocatoria a un cabildo, al que califican como una medida “atentatoria contra la democracia”.

Los manifestantes cuestionaron al legislador y lo acusaron de responder a intereses políticos, generando reclamos en el ingreso al Legislativo.

Ante estas acusaciones, Condori rechazó cualquier vínculo político y defendió su postura.

“Jamás en mi vida he militado en el Movimiento al Socialismo, mi lucha siempre ha sido acabar con el capitalismo radical y con el socialismo”, afirmó.

El conflicto escaló tras las declaraciones del propio senador, quien advirtió que impulsará más procesos en medio de la polémica.

“Ahora me piden más procesos y habrá más procesos”, señaló.

Por su parte, el organizador del cabildo, Nilton Condori, cuestionó las críticas de otros parlamentarios y sectores, asegurando que la convocatoria fue orgánica y sin financiamiento político.

“Aquí voy a demostrar, este cabildo fue de manera orgánica, aquí nadie nos financia”, sostuvo.

El diputado Alejandro Reyes, también aludido en la controversia, negó acusaciones de discriminación y respondió con dureza al senador.

“Él me ha dicho vagabundo, me ha insultado. Es un golpista antidemocrático que busca el cierre de la Asamblea”, afirmó.

Reyes también hizo un llamado a la reflexión para evitar mayores conflictos en el país.

El cruce de declaraciones refleja el creciente clima de confrontación política en torno a la realización de cabildos y el rol de los actores políticos en el actual contexto nacional.

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