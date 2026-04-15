Gobierno inicia diálogo con marchistas en Rurrenabaque por la Ley 1720

Una comisión de alto nivel busca explicar los alcances de la norma y recoger demandas de sectores que rechazan su aplicación

El Gobierno central inició este martes un proceso de diálogo en Rurrenabaque con dirigentes de la marcha de campesinos e indígenas que expresaron su rechazo a la Ley 1720, normativa que autoriza la conversión de la clasificación de pequeña propiedad a mediana.

La reunión marca el primer acercamiento formal entre autoridades y sectores movilizados, en medio de cuestionamientos a la aplicación de esta ley.

Comisión de alto nivel

La delegación gubernamental está encabezada por los viceministros de Tierras, Hormando Vaca Díez; Desarrollo Agropecuario, Karel Rivero; y Régimen Interior, Hernán Paredes, además del director nacional del INRA, Hernán Pereira, junto a un equipo técnico especializado.

El objetivo es establecer un espacio de diálogo directo con los representantes de la marcha para abordar sus preocupaciones.

Demandas y compromisos

Durante este primer encuentro, las autoridades comenzaron a recoger las demandas regionales con el compromiso de articular soluciones efectivas en coordinación con los sectores involucrados.

Desde el Gobierno se busca generar consensos que permitan reducir el conflicto en torno a la normativa.

Alcances de la Ley 1720

Las autoridades explicaron que la Ley 1720 tiene como finalidad ampliar oportunidades de desarrollo para pequeños productores, facilitando el acceso a créditos financieros mediante la recategorización de sus propiedades.

“Este proceso es completamente voluntario”, recalcaron, al aclarar que ningún propietario está obligado a acogerse a la medida.

Garantías a comunidades

Asimismo, el Ejecutivo reiteró que la normativa no afecta a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) ni a territorios colectivos, buscando dar tranquilidad a los sectores indígenas que manifestaron su preocupación.

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