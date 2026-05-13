Cámara de Diputados sanciona normativa que abroga la Ley 1720

La Cámara de Diputados sancionó este miércoles la ley que abroga la Ley 1720, normativa relacionada con la conversión de la pequeña a mediana propiedad agraria, luego de aceptar las modificaciones incorporadas previamente por la Cámara de Senadores.

Durante la sesión, legisladores destacaron que la norma fue impulsada tras demandas y observaciones realizadas desde distintas bancadas. “Esta ley se ha abrogado”, manifestó la diputada Claudia Herbas durante su intervención en el pleno.

Posteriormente, la directiva sometió a votación la aceptación de las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de ley 417/2025-2026. La propuesta logró el respaldo de más de dos tercios de los legisladores presentes.

“Queda aprobada la ley. Habiéndose aceptado las modificaciones propuestas por la Cámara de Senadores, queda sancionada la presente ley. Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales”, señaló la presidencia de la Cámara Baja durante la sesión.

Entre las modificaciones incorporadas por el Senado se incluyen dos disposiciones transitorias finales que establecen que ambas cámaras legislativas deberán concertar, en un plazo no mayor a 60 días, un nuevo marco normativo que defina las condiciones y procedimientos para una eventual conversión de la pequeña propiedad agraria.

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