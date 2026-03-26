“La agencia de empleos se acaba”: Saavedra anuncia recorte en el municipio

El alcalde electo de Santa Cruz de la Sierra, Mamén Saavedra, anunció que reducirá en 2.000 el número de funcionarios del Gobierno Municipal, como parte de un plan de ajuste orientado a destinar mayores recursos a la ejecución de obras.

Según explicó, actualmente la Alcaldía cuenta con alrededor de 14.000 trabajadores, estructura que, a su criterio, convirtió a la institución en una “agencia de empleos burocrática e ineficiente”.

Para ilustrar esta situación, Saavedra utilizó las paredes de una habitación para reconstruir el organigrama municipal, evidenciando la dimensión de la estructura administrativa.

“La agencia de empleos se acaba, vamos a ser responsables con los recursos del pueblo. El primer año estimamos reducir en 2.000 funcionarios, eso permitirá un ahorro de Bs 130 millones que se van a transformar en obras y servicios. En vez de pagar sueldos inútiles, se van a convertir en soluciones para la ciudad”, afirmó.

El alcalde electo agregó que la estructura municipal podría reducirse hasta en un 40%, lo que permitiría disminuir el gasto corriente y garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos.

Durante la presentación, también observó la duplicación de funciones en algunas áreas. Señaló, por ejemplo, la existencia de una unidad denominada “Producción Creativa” dentro del despacho del alcalde, además de otras instancias que se repetían dentro del organigrama.

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