Saavedra solicita a Jhonny Fernández iniciar transición en la Alcaldía cruceña

El alcalde electo de Santa Cruz de la Sierra, Mamen Saavedra, llegó este martes hasta la Alcaldía para solicitar de manera formal al actual burgomaestre, Jhonny Fernández, el inicio del proceso de transición del Gobierno Autónomo Municipal.

La solicitud se ampara en la Ley Autonómica Municipal GAMSCS N° 1860, que establece los lineamientos para el traspaso de gestión entre el periodo 2021-2026 y la nueva administración 2026-2031, garantizando la entrega completa, documentada y oportuna de la información institucional.

En el documento, Saavedra pide la activación inmediata de la Comisión Técnica de Transición, con el objetivo de coordinar el acceso a sistemas, la entrega de información y asegurar la continuidad administrativa.

“A tal efecto, se dispone que toda la información a ser entregada a nuestra comisión sea notariada con notario de fe pública. Asimismo, instamos a que la Comisión Técnica de Transición saliente fije una reunión a la brevedad posible, a fin de instalar formalmente la mesa de transición con el equipo de la nueva gestión municipal”, señala el documento.

Asimismo, se adjunta un anexo técnico en el que se detallan los requerimientos específicos de información institucional que deberán ser entregados por la gestión saliente, en cumplimiento de la normativa vigente.

Finalmente, recordó que los servidores y exservidores públicos tienen la obligación de rendir cuentas sobre el uso de los recursos municipales, advirtiendo que el incumplimiento de esta responsabilidad puede derivar en sanciones administrativas, civiles y penales.

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